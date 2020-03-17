疫情擴散，警察站在防疫第一線對抗，桃園市義勇交通警察大隊大隊長呂學祺有感於警察防疫的辛勞，特別至平鎮警分局捐贈防疫物資，確保員警在防疫工作中能有足夠防疫物資，對抗險峻疫情，員警直呼「真的好窩心」

疫情期間，警察除平日勤務中需與大量民眾近距離接觸外，亦協助居家檢疫的訪視，桃園市義勇交通警察大隊大隊長呂學祺有感於警方身先士卒為民眾防疫，特別和地方仕紳一同至平鎮警分局捐贈拋棄式手套、護目鏡、酒精及抗菌液隨身瓶，供第一線面對防疫的警員使用。

收到防疫物資的第一線警察表示，現階段勤務都是防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的酒駕取締工作，都有染疫的風險，這次收到防疫物資，讓員警感到相當窩心，也更安心執行各項勤務。

呂學祺說，警察工作有別於一般行政部門，時常需要面對不特定的群眾，且過程中或多或少和民眾有接觸，如未來員警有確診情形，對民眾、警察造成的傳染風險難以預料，更強調，一旦員警染疫，其工作範圍皆需封閉消毒，接觸過的員警亦需隔離檢疫，當地更可能成為「無警空城」，後果不堪設想。

(中時 )