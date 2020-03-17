【現場直播】中央流行疫情指揮中心「新冠肺炎疫情」例行記者會。

指揮中心今日公布國內新增10例境外移入案例，其中案68至70及案73為2女2男，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住北部及中部(各2例)，3月4日至13日至土耳其旅遊(與案56、57及案65至67同團)，其中1人無症狀，由衛生單位安排就醫採檢，其他3人發病日介於3月7日至14日，經就醫採檢通報，均於今日確診。該旅行團截至目前共9人確診，已掌握接觸者共148人，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。

近期國內境外移入個案數攀升，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對其中可能之對象進行 COVID-19(武漢肺炎)病毒之檢驗。

新冠肺炎疫情在全球擴散，中央流行疫情指揮中心今宣布提升日本、新加坡、泰國、摩爾多瓦等20國，以及美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州的旅遊疫情建議等級至第三級，民眾應避免所有非必要旅行。3月17日16時起，未登機者，自這些地區返台，需居家檢疫14天。

新冠肺炎國際疫情升溫！勞動部今天在中央流行疫情指揮中心宣佈，今天下午開始入境的外籍移工，都必須進行居家檢疫措施，印尼、越南、泰國、菲律賓等國都必須按照相關檢疫措施辦理。

摩洛哥突封國，陸方表示可以提供包機，那台灣部分會如何處理。外交部回應，已經在處理、討論解決方式。

歐美地區新冠肺炎確診案例大爆發，每日出現數百甚至上千確診案例，近日台灣確診案例也因此爆增，台灣確診數今天也首度突破兩位數，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣已經準備了2萬張隔離病床，只要有需要，隨時可以清空，但他也強調，台灣距離那一天還很遠。

陳時中表示，最近幾日新增許多境外移入案例，現在積極努力阻止對社區造成影響。

教育部表示，遠距教學在大學、高中是沒有困難的。

陳時中說，公布姓名這件事情，是為了處罰「明知故犯」，而不是處罰「生病」這件事。

(中時電子報)