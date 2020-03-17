林美秀擔任民視生活資訊型節目《這事有影嘸》主持人，誓言要為「世界主持正義」，打破網路迷思。今（17日）舉辦開播記者會，她坦言新冠肺炎疫情延燒，除了少出門、勤洗手也會參考網路偏方，現在她每天隨身攜帶薑茶，秉持薑無百壞，「對自己的免疫系統好、保護自己」的信念，已持續喝一周了。

林美秀會篩選網路偏方，新鮮食材才會嘗試。（圖／施岳呈提供）

林美秀對於網路偏方抱持「買的不要試，新鮮的才試」，她透露小時候家中開中藥店，像是薑、中藥這類的天然食材會想嘗試，「我覺得這種東西沒有百害，會試個一兩次再分享。」健康食品一定要有人介紹才會買，過去她曾被電視購物洗腦買助眠藥，花了1千多元收到卻不敢吃，她笑說：「有時候是心理的一種擔心，所以買一個安心，我情願訂了，它讓我死心。」

隨著新冠肺炎日益嚴峻，許多藝人工作受到衝擊，林美秀原定4月參演的《人間條件6》台北場也延期至6月。林美秀趁著工作空檔，邀請鍾欣凌一起到潘若迪的舞蹈教室練舞，目前已經上2堂課，她笑說：「我們也沒有奢望潘老師讓我們瘦下來，只是想健康一點，而且他的教室有窗戶，空調開很小，窗戶也全部打開，所以不會擔心。」不過時隔30年跳舞讓她直呼吃不消，只能靠健康食品補鈣，「不管怎樣，50歲死馬當活馬醫。」

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(中時電子報)