今（17日）面板大廠友達舉辦年度記者會，董事長暨執行長彭双浪表示，新冠肺炎擴到歐美，目前友達接單及生產一切正常，現在受惠防疫拉抬教育、醫療產品使用面板訂單大幅增加，過去大陸面板廠依靠政府補貼進行不理性競爭，隨著大陸資源重新分配，可能減少對大陸面板廠的補貼力度，面板可脫離價格競爭。

彭双浪表示，目前還看不到疫情對終端市場的影響，但目已擴大到歐美主要消費市場，且疫情會比預期更久更廣，對整個國際社會都有影響。從不同角度來看，去年大家擔心英國脫歐和中美貿易戰，而這幾天歐盟國家陸續關閉邊界，已跟原本歐盟作法不同，情況可能有所變化。

關於中美貿易戰，去年討論是要求大陸政府不能再對產業補助，現在受到疫情影響，初步推斷他們會為了將資源放在重建社會，可能將減少對產業補助，反而有助於面板脫離價格競爭。

彭双浪也指出，疫情對經濟一定會帶來影響，須謹慎應付，過去友達產品、技術布局廣，也將帶來許多機會，目前受疫情影響許多學校停課，就衍生出遠距教學電子白板商機，還有醫療用的顯示器需求也大增。

面對這波電視面板漲價，因中美貿易戰市場庫存不多，加上疫情關係出現的「宅經濟」換機需求也上升，目前電視面板價格到3月還在漲，後續是否看漲還要看市場供需情況，也期待大陸補貼減少，面板價脫離不理性競爭，希望後續有更理性的發展。

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(中時電子報)