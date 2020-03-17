據路透社17日報導，埃及衛生部在一份聲明中表示，該國16日新增40例新冠肺炎確診病例，2例死亡病例。

聲明補充道，死亡患者分別為1名72歲的德國公民和1名50歲的埃及公民。目前，該國累計確診病例已增至166例，其中死亡病例4例。

(旺報 )