埃及新增40例新冠肺炎病例 累計166例 16:122020/03/17 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社17日報導，埃及衛生部在一份聲明中表示，該國16日新增40例新冠肺炎確診病例，2例死亡病例。 聲明補充道，死亡患者分別為1名72歲的德國公民和1名50歲的埃及公民。目前，該國累計確診病例已增至166例，其中死亡病例4例。 (旺報 ) #病例 #埃及 #死亡 #公民 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸新增確診病例20例 湖北新增4例 09:312020/03/15 兩岸 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 10:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 杭州本地確診病例「清零」 12:032020/03/16 兩岸 陸15日新增確診高達八成為境外移入 成最新防疫重點 13:392020/03/16 財經 新冠肺炎加拿大10省全淪陷 總理不排除關邊境 14:212020/03/16 國際 海外疫情致死病例 首度超過大陸境內 21:262020/03/16 國際 陸31省份新增新冠肺炎21例 湖北新增1例 10:512020/03/17 兩岸 南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 10:352020/03/17 社會 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 義大利每日上百人死亡！遺體來不及燒 教堂全被棺材塞爆 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 馬來西亞鎖國 新加坡表示不會有食物耗盡風險 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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