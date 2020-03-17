根據澳大利亞聯邦衛生部最新統計，截止到澳大利亞東部夏令時17日12時35分，澳大利亞全國共有感染新冠肺炎確診病例449例。

其中確診病例最多的新南威爾士州單日新增39例，累計已上升至210例，維多利亞州確診94例，昆士蘭州確診78例，西澳洲確診28例，南澳州確診29例，塔斯馬尼亞州確診7例，首都領地確診2例，北領地確診1例。

(旺報 )

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