澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳大利亞聯邦衛生部最新統計，截止到澳大利亞東部夏令時17日12時35分，澳大利亞全國共有感染新冠肺炎確診病例449例。 其中確診病例最多的新南威爾士州單日新增39例，累計已上升至210例，維多利亞州確診94例，昆士蘭州確診78例，西澳洲確診28例，南澳州確診29例，塔斯馬尼亞州確診7例，首都領地確診2例，北領地確診1例。 (旺報 ) #利亞 #澳大利亞 #病例 #新冠肺炎 #亞州 也許您會感興趣 推薦閱讀 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 北京境外輸入病例 首度超越外地赴京病例數 10:582020/03/15 兩岸 從資料變化看疫情：武漢現有病例降至1萬以下 全球病例破15萬 18:152020/03/15 兩岸 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 義大利每日上百人死亡！遺體來不及燒 教堂全被棺材塞爆 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 馬來西亞鎖國 新加坡表示不會有食物耗盡風險 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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