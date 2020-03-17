前立委何智輝因新竹科學園區銅鑼基地等案，向國華人壽詐貸4億5000萬元，貪汙罪部分一審將他判刑19年，上訴二審期間他行賄高院法官後逃亡。國華人壽向何男等人求償，他已遭判賠2億元確定，高院更一審今判他還須賠2500萬元。

何智輝夫婦在1997年取得久俊工商綜合區開發許可後，先後以久俊案土地向國華人壽貸款2億元及2億5000萬元，國華人壽董事長張貞松、翁德銘指示下屬以不實鑑價及分批貸款方式違法核貸放款，造成國華人壽損失，國華提告求償。

台北地院判決何智輝、王素筠夫婦和前國華人壽董事長張貞松，須連帶賠償國華人壽2億元，此部分何智輝夫婦未上訴已告確定；前國華董事翁德銘、和張貞松須連帶賠償2億5000萬元，翁德銘及國華人壽提上訴。

高院認為，何智輝等人共同謀議，以國華人壽不法申請貸款，致國華受有放貸款項全部無法收回的損害，判決何男須與翁德銘等人再賠償2億2500元，其中1億6250萬元部分與妻子王素筠連帶賠償，但遭最高法院廢棄，更一審改判何須賠2500萬元。

(中時 )