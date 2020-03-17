3年前17歲視障少年在校內對18歲就讀高中的女學姐摸胸，少年法庭認定已構成性騷擾，諭知對少年訓誡；患有罕見疾病的被害少女父親提告求償，高院維持一審判決，認定少男的行為已造成少女精神受創，判決須賠償10萬元。可上訴。

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(中時 )