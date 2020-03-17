視障少男摸學姐胸部 判賠10萬元 14:482020/03/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3年前17歲視障少年在校內對18歲就讀高中的女學姐摸胸，少年法庭認定已構成性騷擾，諭知對少年訓誡；患有罕見疾病的被害少女父親提告求償，高院維持一審判決，認定少男的行為已造成少女精神受創，判決須賠償10萬元。可上訴。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #少年 #10 #視障 #學姐 #判決 也許您會感興趣 推薦閱讀 貴州無新增新冠肺炎病例 累計出院140例 19:292020/03/13 兩岸 華西街小吃店火警4死2命危 60歲男買早餐躲一劫同居女友喪命 12:362020/03/14 社會 加拿大央行意外降息 10天內降息100基點 13:032020/03/14 財經 父騎機車被狗吠受驚 兒率眾破壞工程行車輛洩忿 16:262020/03/14 社會 陸貨船在台灣海峽南口海域沉沒 13人遇險已救起10人 22:092020/03/14 兩岸 有關肺炎，你不可不知的3件事！ 08:012020/03/15 財經 地震10秒預警系統4／6上線！ 17:232020/03/16 日常 在家防疫不用愁 夯片《返校》friDay影音上架 17:402020/03/16 娛樂 《興櫃股》沅聖擬配息10元，殖息率逾10％ 08:012020/03/17 財經 詐騙集團金流債務糾紛談判衝突 槍擊1死1傷判10年6月 14:462020/03/17 社會 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 生殖器驗出人妻DNA 偷腥男扯沾到她嚼過的口香糖 - 社會 南部某國立大學傳出疑似病例 學生今起不到校上課 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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