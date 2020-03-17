27歲樓姓男子、曹男因詐騙集團詐騙金流匯兌債務糾紛，與羅男等人在2018年8月間凌晨談判，現場僵持不下，樓男為了脫困，聯繫楊姓友人帶槍到場搭救，楊男等2人持槍到場，在衝突中開槍，導致蔡男身亡、古男受傷，樓男逃亡多時，遭警拘提到案。台中地院依殺人罪判處徒刑10年6月，仍可上訴。

判決書指出，曹男與羅男等在談判中提及已將部分款項交給樓男，打電話找樓男到場，雙方仍僵持無法解決，樓男為了要脫困，而聯繫楊男攜槍到場搭救，楊男與郭男攜槍抵達，與暫離場的樓男會合，短暫交談了解現況後，達成談判不利開槍共識。

樓男重回談判現場，羅男強拉他進房內協商，郭男及楊男見樓男不從，分持改造手槍對著走廊上羅男的蔡姓友人等開槍，子彈擊中蔡男頭部、腹部等處；古男腎臟及腰椎等處，樓男等人開車逃離現場。

警方獲報到場，發現現場散落彈殼及彈頭等，緊急將古男及蔡男送醫，而蔡男送醫不治。樓男逃匿多時，在同年11月間被警方拘提到案。台中地院依殺人罪判處徒刑10年6月。

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(中時 )