17日從大陸雲南省統計局獲悉，今年1至2月，新冠肺炎疫情對全省經濟帶來較大衝擊，然而，煙草、電子行業逆勢上漲，分別增長8.0％和48.3％，口罩增長467.6倍。

1至2月，雲南有序推動企業復工復產，生產生活秩序逐步恢復。目前，全省小春作物已播種2876.6萬畝，其中，夏糧播種面積1484萬畝，比上年增加23萬畝，苗情長勢好於往年，全省蔬菜種植面積140萬畝，產量190萬噸。

全省工業增加值下降3.8％，降幅低於全大陸9.7個百分點；煙草、電子行業逆勢上漲，分別增長8.0％和48.3％；生活物資和醫療防護增長較塊；口罩增長467.6倍，其中醫用口罩增長55.5倍；飼料增長21.5％。

此外，雲南生活必需品銷售增長，網路消費活力湧動，1至2月，全省社會消費品零售總額1251.90億元（人民幣，下同），其中，限額以上單位商品零售類中，透過網路達到商品銷售8.45億元，增長1.7倍。

(旺報 )