下月中國內口罩產能要衝1300萬片新高，但是新冠肺炎疫情如過去，口罩產業生意大減，恐會把產能移到國外。經濟部為了留下等同國安的傳統產業，已規劃實施「屯兵政策」，疫情後將找國防部、衛福部協商，要求CDC(疾管署)、榮總等公立醫療院所，修改採購法，未來口罩採購需先使用國產貨，留下產業生機。

台灣一年口罩需求量14億片，國內自產約5億多片，扣除出口到日本等地，大概有10億片要仰賴國外進口，其中價格便宜的大陸是來源大宗。

這次新冠肺炎疫情蔓延，行政院先祭口罩禁出令，後分兩階段砸2.7億多台幣採購國家隊92台口罩機台，要在4月中將口罩日產能衝到每天1300萬片，目前日均產能在900多萬片，已遠超過疫情前的188萬片。

不過疫情總會過去，日前就有立委關切國家投資的口罩機台捐贈給口罩業者後，未來恐被移往海外生產賺錢。對此經濟部表示，業者產出500萬片後雖可獲贈機台，但政府採購有規範，未來業者機台移出、拆掉都須報請經濟部同意，因此這些機器都會留在台灣。

雖然政府想藏機台於民間，但是疫情過後，業者如無生意，機台放著也是會生鏽。因此經濟部同時研擬「屯兵政策」，要把重要防疫物資的口罩產業留在國內。

經濟部工業局官員說，目前口罩業者機台多是2003年SARS期間添購，機型較舊年久性能也不佳，未來政府新購92座機台捐給它們後，可以讓其順勢淘汰舊機。

經濟部「屯兵政策」規劃兵分兩路，分別從「提升國內需求量」與「提高MIT口罩出口量」兩面著手。前者經濟部將在疫情後，請行政院跨部會協調衛福部、國防部，讓旗下的公立、署立醫院、CDC(疾管署)，修改內部採購規定，要求以國產口罩為優先採購對象，不再像過去低價先得標。

官員說，過去衛福部、醫療院所庫存，多添購較便宜的進口口罩，這部分改善後像是榮總、三總、雙和醫院等公署立醫院，可以提供不少國內廠商需求量。另外，CDC庫存量應該有1億片，目前也僅有4500萬片，可增空間不少。

同時這次疫情也讓國外見識到台灣的防疫能力，官員表示，這讓它們知道我們口罩防護做的不錯，雖然國產口罩單價比較貴，卻是可以大大宣揚MIT口罩時刻，如此一定可以增加出口量。

官員評估，92座機台未來改回一班制生產後，每日產能約近400萬片，以每年七休一上班300天計算，年產量在12億片左右，透過上述公立醫療院所優先採購，加上國外行銷，應可把這些產能留在國內。下次疫情如爆發，就不用怕找不到機器與業者供應。

(中時 )