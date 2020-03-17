本刊日前踢爆，台中一名男子鄭涼城（39歲）以10幾個假身分，打著「父親過世」，醫藥費不夠等理由專騙葬儀社，包括台中、桃園等有30多家業者受害。沒想到他現在又流竄到北部繼續行騙，3月14日請北管團到新莊區一宮廟表演，男子中途落跑沒付表演費，還說自己是水泥工，以承包宮主老家修繕工程名義，向對方詐騙7萬塊，這群受害人氣炸了不但報警也po臉書肉搜這名詐騙男。

根據了解，該名男子自稱陳嘉銘，因為標到2個大工程，打算3月14號晚間請北管團到新莊區一宮廟表演謝神還願，北管團不疑有他，如期到宮廟演出，演出到第二段，男子突然說要去拿祝賀蛋糕，離開後一去不回，但北管團演出費他根本沒付，戲班才知道遇上詐騙氣到報警。

受騙的不只北管團，同時還有宮廟70多歲的宮主，原來男子以請北管團唱戲為由，與宮主閒聊間，得知對方中南部老家要修繕，聲稱自己是水泥工，可以承包修繕工程，南下看過現場後粗估費用約10萬元，不過要先收材料費7萬，宮主不疑有他給了7萬，男子卻落跑，包括宮主和北管團一群人通通被騙，男子行徑惡劣，他們PO上臉書打算肉搜他。

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(中時電子報)