建案規劃得宜消費者買單，就算疫情嚴峻也擋不住熱銷行情。新北市三重區「鑫寶盛河八方」近期創下2.5個月完銷紀錄，土城區「弘暉大苑」也在疫情發生後逆勢把第一期最後2成戶數加速完銷，雙雙證明疫情不敵市場剛性需求，也讓建商和銷售團隊整個很「疫」外。

17日上午，「鑫寶盛河八方」舉辦開工動土典禮，新北市副市長陳純敬也親臨見證。鑫寶建設總經理林進財表示，此案原為閒置63年的破舊廠房與住宅，廠房一度做資源回收，2層樓的磚造建築牆面倒塌已不堪使用，是台北橋商圈最冷清的為老區，經過半年整合出194.5坪基地，由於位在台北橋旁擁有淡水河景第一排，也讓這片沒落危老區搖身一變成為美麗的河岸宅。

「鑫寶盛河八方」樓層規劃地上14層、地下2層建築，共住戶56戶及店面2戶，格局規劃2房18至27坪，平均開價52.5萬，總銷9億元。目前住家部分已全數售罄，2戶店面待售，基地於17日舉行開工儀式，預計5月底動工。

要在不景氣下搶得完銷先機，坪數規劃與訂價關係是重點。林進財分析，總價1000至1500萬元是一般購屋者能承受的範圍，因此售價在30萬以下，主力就會以3房為主；開價落在30萬以上，2房就成為主力、3房作搭配，以避免總價過高讓購屋族打退堂鼓。

「鑫寶盛河八方」5字頭開價規劃小坪數2房，重於年輕人在意的設計感與豐富公設，因此重金聘請設計師呈現現代時尚感，果真吸引不少年輕夫妻買單。林進財表示，本案開價務實，比一橋之隔的大同區便宜3成，吸引不少北市租屋民眾來買房。「購屋者眼睛雪亮，看到設計和建材的使用，是我們短時間能完銷很主要的原因。」林進財說。

新北市三重區「鑫寶盛河八方」創下2.5個月完銷紀錄，17日舉行動土儀式。（圖／林榮芳攝）

而土城區的「弘暉大苑」一期總戶數230戶，也在疫情下銷出好成績。創意家行銷品牌公關陸宜表示，疫情爆發前剩最後2成戶數呈現銷售停滯狀態，沒想到新冠肺炎卻讓不少客戶認為是進場好時機，紛紛回籠賞屋議價加速成交，目前第一期急拉尾盤完銷，第二、三期銷售中。

創意家行銷董事長王明正表示，看準自用型客戶對發展成熟的生活機能仍有較大購屋意願，今年接案方向有別於同業將重心放在重劃區，創意家則著重在人口密集的舊市區。台灣防疫措施明快即時、控制得宜，對房市這類「耐久財」影響有限。

土城區的「弘暉大苑」位於暫緩重劃區內，一期已完銷，目前進入二、三期銷售中。（圖／林榮芳攝）

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(中時電子報)