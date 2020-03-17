𡘙師傅便當店17日中午將300多個便當送到高雄長庚醫院，特製的3樣主菜便當相當豐盛。（高雄長庚醫院提供／林宏聰高雄傳真）

醫院是第一線防疫戰場，日前卻頻頻傳出便當、飲料業者拒絕外送到醫院，讓醫護人員相當心寒；然而，高雄發跡的「𡘙師傅便當」此時雪中送炭，17日起連續3天，共免費贈送999個「防疫英雄便當」到高雄長庚醫院，還是特製準備的3主菜便當，希望給長期作戰的醫護人員補充滿滿元氣。

先前台中曾有連鎖便當店因擔心疫情，分店拒絕外送便當到醫院，引發軒然大波，輿論壓力下，業者火速出面道歉，並捐款給防疫中心；另包括飲料店、傳統小吃店、外送員也傳出拒送醫院，儘管原因不一，但醫護人員表示，最近訂外送確實較難。

高雄在地起家的連鎖便當業者「𡘙師傅便當」董事長林志勳得知後，決定以本業的實際行動「挺醫護」，向高雄長庚醫院表達願意贈送免費便當，17日起分3天，共送999個便當，首日先送300多個，發送給體溫站、管理處、分區醫護人員享用，明日輪到重症病房，最後一日則會送進病房區。

𡘙師傅研發品管副理劉靜珊說，防疫是長期抗戰，特別設計店內買不到的「防疫英雄便當」，有和風豬排、香滷雞腿、酥炸魚排3樣主菜及3樣蔬菜，價值超過100元，希望醫護人員吃得好，繼續為國人堅守防疫崗位。

「真是色香味俱全！」高雄長庚護理人員張瑞娟一翻開特製便當，興奮地說，目前醫院進行出入管制，即使店家願意送便當、飲料，醫護人員也得到院外取餐，比較不方便，此時業者直接送便當到醫院，又是超級豪華菜色，令人感到相當溫暖。

(中時 )