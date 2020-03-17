新冠肺炎疫情嚴峻，近日傳出許多事業單位紛紛發出內部信件等方式要求勞工出國前應報備公司，對此，勞動部次長劉士豪表示，雇主可用指示權或工作規則等，一般而言勞工自由出國屬私生活範圍不能干涉，但若與工作職務相關便屬勞工的附隨義務。

近期傳出許多公司內部發公告，要求員工不得在疫情期間赴海外旅遊，對此，劉士豪表示，雇主可以透過指示權或工作規則要求員工要注意哪些事務，但共能要求與勞務給付相關，自由出國屬於私生活範圍不能干涉，但若與工作職務相關則屬勞工的附隨義務。

劉士豪說明，以雇主來講給付工資是雇主主要義務，而保障勞工職業安全，為雇主的附隨義務，勞工提供勞務過程為主要義務，而不造成公司營運的問題則為附隨義務；目前疫情在全世界持續發展，如勞工返國必須要居家檢疫14天，「已屬勞工的附隨義務」，雇主可以用指示權，或是建議成為工作規則的一部分。

至於雇主可不可以以勞工違反出國禁令為由資遣？劉士豪指出，資遣勞工要顧及有無符合最後手段原則才能資遣。

工作規則如何修正？劉士豪建議，工作規則最好要透過勞資會議協商再修正，事業單位也應送請地方主管單位核備，並公開揭示才會生效。

(中時 )