台中34歲王姓男子，自2018年起架設日本AV盜版影片網站，供會員付費下載瀏覽，刑事局電信偵查大隊獲報後，透過日本特定非營利活動法人知的財產振興協會(Intellectual Property Promotion Association，簡稱IPPA協會)在台辦事處，對該網站盜版日本AV影片內容蒐證，確認均違反著作權法重製、公開播送事實，估算該網站所造成的智慧財產損失已經超過上億元。

警方報請彰化地檢署指揮偵辦，發現王嫌利用位在美國的雲端主機架設網站，虛設行號及收購人頭帳戶等方式逃避追查，並採用超商付款等第三方支付，讓會員以每片30元的代價，或是每月399看到飽觀看高達1萬5000多片的盜版AV影片。

警方將王嫌、人頭帳戶、車手等7名嫌犯逮捕到案，查扣到網路銀行i-key（usb電子鑰匙）、人頭存摺、工商憑證、現金20萬元，並執行刑事裁定扣押價值約3600萬元的不動產12筆，初估該集團2年來不法獲利超過4000萬元。

該網站遭警方查獲封鎖後，日本AV女優高橋翔子、明里紬等人，特別拍片嗲聲感謝警方的取締行動。全案訊後，依違反著作權、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )