中國人民銀行副行長陳雨露17日撰文表示，擴大金融業對外開放是中國長期堅持的政策導向，新冠肺炎疫情並未影響金融業對外開放的既定進程；下一步人行將協同推進金融業對外開放、匯率形成機制改革和資本項目可兌換。

陳雨露於文章指出，擴大金融業開放要更加注重風險防範工作。金融業開放不必然意味？增加風險，但確實可能對監管提出新的挑戰。這就需要更加注重加強宏觀審慎管理，盡快補齊監管制度短板，建好各類防火牆。

他說，擴大金融業對外開放是內地長期堅持的政策導向，開放的大門只會愈開愈大，不會受到疫情影響。

在跨境資本流動方面，他稱，要堅持服務實體經濟、防範跨境資本流動風險，形容兩者並重，並要防範短期投機性資本大出大入。

文章又強調，能否有效防範金融風險主要取決於金融監管制度是否完善、金融市場是否有效、市場約束是否剛性、金融機構是否有良好的風險控制水平。而近年來，中國系統性風險的評估、防範、預警和金融風險處置機制以及金融監管體係不斷完善，金融監管制度逐步建立，宏觀審慎管理框架日益完備，抵禦金融風險的能力大幅增強，更重要的是，中國經濟長期向好，國家治理體系和治理能力不斷增強，這些都是有效維護金融安全的重要保障。

(工商 )