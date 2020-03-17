因應新冠肺炎疫情，我國於3月5日公告，若扣繳義務人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等，因疫情接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫等事由影響，致無法於法定期間內完成扣繳稅款繳納及扣繳憑單申報者，可延長申報繳納期限。

財政部中區國稅局表示，依據財政部公告適用對象無須事前提出申請，但應於公告展延期限內，檢具主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，向當地國稅局申報並繳納扣繳稅款，除免加計利息及滯納金外，此類扣繳憑單申報案件也免依逾期申報規定處罰。

該局進一步說明，扣繳義務人應於每月10日以前將上一月內所扣稅款向國庫繳清，原繳納期限在今年3月10日、4月10及5月10日者，依本次公告可分別延長至同年3月31日、4月30日及6月1日。

如果給付對象為非我國境內居住之個人或在我國境內無固定營業場所之營利事業，原應於代扣稅款之日起10日內將所扣稅款向國庫繳清並申報扣繳憑單，依本次公告原申報期限在今年6月1日以前者，可分別依原申報繳納期限展延20日。

(工商 )