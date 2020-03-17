新北市新店區在上周發生一起隨機殺人案，一名王姓直播主因為不想回到娘家吃飯，因此情緒激動拿起車內生魚片刀，下車刺向在一旁等人的機車騎士，導致其不幸死亡，而根據了解，王男稱自己體內有3個人格，檢方不排除有進行精神鑑定的可能。

台北地檢署檢察官在今（17）日上午，到板橋殯儀館解剖相驗，目前初步結果遭生魚片刺殺的林男，遺體上只有一個傷口，不過相當深入傷害到臟器，詳細解剖結果將會等到法醫研究所確認。

根據王男的供述，自己長期為精神疾病所苦，且在殺人當天他並沒有按時吃藥，不知道自己傷人的動機為何，而他自己表示，自己有3個人格，分別是正常、易怒和像小孩，而檢方在調閱相關病歷之後，不排除會進行精神鑑定。

當法院召開羈押庭時，王男的委任律師表示，王男是因為精神有障礙所以才會傷人，應該屬於傷害致死並非故意殺人，不過檢方認為，王男並沒有按時服藥，且有殺人犯意已經足以構成殺人罪。

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(中時電子報)