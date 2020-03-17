花蓮卓溪鄉黑熊巡守隊今（17日）上午接獲卓溪鄉黑熊巡守隊通報，在南安田區發現一隻已死亡的成年台灣黑熊。對此，花蓮林區管理處表示，經檢視該成熊無耳標且四肢完整，僅在下腹部有一大面積的開放性傷口，惟尚無法確認是遭其牠黑熊或野生動物攻擊而亡，抑或是死亡後被其他動物啃咬，目前已送往位於淡水的家畜衛生試驗所進行剖檢。

花蓮林管處指出，今早接獲所輔導的南安巡守隊通報發現死亡黑熊，立即啟動「臺灣黑熊風險管理與救傷SOP」，將屍體後送淡水家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，以了解確切死因。據卓溪鄉巡守隊員表示，因發現地點為友善田區，野生動物多樣豐富，常有水鹿、野豬及山羌等動物至田區覓食。

林管處表示，近年與卓溪鄉巡守隊積極守護黑熊並建立良好管理SOP模式，今日通報動物雖已死亡，仍透過通報系統立即進行鑑識與後續相關處理，以維護瀕危野生動物族群永續。

(中時電子報)