民進黨高雄市立委趙天麟日前表示，民進黨該做好準備，「罷韓投票，民進黨要站第一線！」。對於趙天麟不演的態度，韓粉也沒在怕，直言民進黨是要表態向韓粉宣戰了嗎？那就來吧！

民進黨今年5月將舉行地方黨部主委改選，而罷韓投票預計在6月中下旬，兩者節奏一致，趙天麟認為，民進黨該做好準備，所有的民進黨公職，「要站在第一線協助罷韓團體」。

對於趙天麟突然這麼大動作表態，外界預估可能跟想參選高雄地方黨部主委，和緊接而來的高雄市長補選有關。據《周刊王》報導，雖然趙天麟否認，儘管趙天麟否認會參選高雄市長補選，但熟知選情人士分析，趙天麟依舊是罷韓行動最大受益者。

《周刊王》報導指出，不管行政院副院長陳其邁選不選，趙天麟在高雄有自己的人馬，但陳沒有，因此，陳其邁成為高雄市長，在「陳趙聯盟」架構下，趙天麟陣營的幹部，就有望進入市府工作，等到陳其邁完成兩任任期，趙就有望接任。

對此，韓粉也不甘示弱，在粉專《韓國瑜市長後援會》臉書上表示，「民進黨是要表態向韓粉宣戰了嗎？」、「永遠支持韓國瑜市長」、「狐狸尾巴終於露出來了」、「來吧！拚了命我也會罷英到底」！

網友留言。（圖片摘自韓國瑜市長後援會臉書）

網友留言。（摘自韓國瑜市長後援會臉書）

(中時電子報)