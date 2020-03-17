走過凶險萬分的二○一九年，市場正面臨重新大洗牌，在一片淒風苦雨中，仍有業務贏家戰勝不景氣，且看他們如何贏在細節、贏在真功夫！

房地產》 東森房屋 林以幀 國中學歷 她繳出2174萬年度成績單

「台中豐原成功店的林以幀，國中畢業的她入行只有5年，她的故事值得我們全台業務員學習。」1月17日，東森集團舉行尾牙，東森集團策略執行長王令麟，罕見地在台上公開表揚這位超級業務員，坐在台下的3千多位集團同仁，紛紛引頸打探這位女性究竟是誰？

今年39歲的東森房屋豐原成功加盟店副總經理林以幀，去年以2174萬元業績成為東森房屋年度銷售第一名，在去年乍暖還寒的房地產景氣中相當不容易。

故事得從半年前說起。

「那天以為可以順利簽約，我還浩浩蕩蕩帶了買方、代書、銀行員10人一起去台北找地主，沒想到買賣雙方想法仍有落差，頓時大家的心情都盪到了谷底。」林以幀回想去年成交的一筆3千坪工業區土地，娓娓道出成交前夕仍陷入苦戰的過程。

這塊位於台中豐原的土地，屬於當地歷史悠久的紡織工廠，儘管各家仲介都曾拜訪，但總是吃閉門羹，成為當地房地產業務屢攻不下的超高難度物件；沒想到在林以幀的手上成交，成為當地仲介圈的話題，也讓她登上成功巔峰。

「溝通過程中，曾與同事激烈口角，我還被主管罵三字經，但我從來沒想過放棄。」主管勸她不要花時間在一個不知何時可以成交的案件，但林以幀深知一旦放棄，過去兩個月的努力就歸零。

由於過去地主始終不願意與仲介見面，林以幀先不斷以電話與代表人溝通，展現她對土地市場的專業；第二，找好有誠意的買方。當她好不容易磨到地主同意出來見面，真正的挑戰才開始。

原來，地形、價格與面積都讓不少買方望之卻步，加上買方表明只願意買原本7千坪土地中的3千坪，一開始地主完全無法接受。

同理買賣雙方 磨出最大共識

林以幀坦言，地主當時除了不願意分割土地，再加上買方的出價也有落差，雙方僵持很久。經過她旁敲側擊後才了解，地主非常珍惜過去經營工廠的土地，抱持著嫁女兒的心情，想找個好人家將土地交給買方；她也以此說服買方，希望能提高買進價格。

另一方面，林以幀不斷說服地主，買方是優質台商，因美中貿易戰、資金回流台灣，想在故鄉設廠，給年輕人工作機會，並非想從中獲利的一般土地投資客。這句話，感動了地主，再加上買方願意加價，雙方各退一步，最後地主終於願意分割其中的3千坪出售。

事實上，土地銷售的難度一向是房地產眾多產品之最，其中工業用地又比建地更難成交，而僅國中畢業的林以幀能在偏遠郊區交出「超級成績單」，憑藉的是不懈怠的拚戰精神。

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(中時電子報)