中央流行疫情指揮中心14日公布3例確診案，其中一案疑似位於新竹縣某園區，也成為新竹縣首例確診者，由於網友、各網路社群議論紛紛，新竹縣政府17日召開主管會報時，也澄清該案不住新竹縣、也非設籍縣民，期望中央公布該案活動軌跡，以免造成縣民恐慌、以訛傳訛。

網傳該案在新竹縣某一園區內的科技公司上班，自德國出差返回台灣後，仍有進出公司數日，直至11日身體不適就醫、13日確診後，才收治於負壓隔離病房，而其在就醫前，仍正常出入公司、超商、餐廳等地。新竹縣衛生局澄清，該案自返台後即有落實自主健康管理，而依據自主健康管理原則，仍可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，外出時也須佩戴外科口罩。

目前該案已收治於負壓隔離病房，新竹縣衛生局也呼籲，疫情仍以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準，民眾不要利用臉書或Line散播或轉傳不實訊息，若轉發足以損害公眾或他人的訊息，恐觸嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條或社會秩序維護法第63條第1項第5款等規定，最高可處3年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。

新竹縣長楊文科表示，依據中央流行疫情指揮中心宣布，高中以下各級學校至本學期上課日結束為止，全面禁止出國，公務員則依據人事總處規定勸導不要出國，若需出國後須居家隔離14天，依據公務人員考績法規定，事、病假合計超過14日者，考績不得列甲等。

此外，也應取消或延期100人以上集會，100人以內需有防疫措施及應變機制才准予集會，楊文科也說，目前也提前擬定縣府內分流辦公方案，各局處室均分為2組人馬，若未來中央發布指示，即可執行異地辦公。

(中時 )