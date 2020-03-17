國民黨人事佈局今（17）日拍板，黨主席江啟臣考量人事布局的關鍵，不在位置怎麼安排，而在於能否真正發揮功能，宣布暫不設副主席。對此，黨內人士也提出質疑，恐有違黨章。
江啟臣宣布首波人事，祕書長由前新北市黨部主委李乾龍接任，副祕書長擬由前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恆及台南市議員謝龍介4位青壯派民代出任，再加上一位學者，共計5位襄助黨務及推動改革。一級主管方面，代理文傳會文委王育敏、行管會主委邱大展將留任，組發會由前屏東市長葉壽山出任。
據了解，江啟臣在人事布局上，兼顧經驗傳承、改革創新。其中，副主席人選高度引發關注，在考量功能性、平衡性等因素下，江啟臣決定暫不設副主席。
不過，根據國民黨章，「本黨置副主席若干人，由主席提名，經全國代表大會同意任命之」、「補選之新主席應提名副主席若干人，經中央常務委員會同意任命，不受第三項規定之限制」。因此，江啟臣決定暫不設副主席，也遭質疑違背黨章。
(中時電子報)
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