菲律賓呂宋島自今（17）日起全面封島，政府進行社區強化隔離，同時也要求所有欲離境的外國旅客於72小時內離境，自20日起，呂宋島各大國際機場全面禁止國際航班起飛。

菲律賓新聞網站Rappler報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨（16）日宣布，為防止新冠肺炎疫情擴散，擁有5,700萬居民的呂宋島全面封島，新命令自今日凌晨零時起實施，預計將持續至4月12日，杜特蒂隨後稱封島措施為「強化社區隔離」（enhanced community quarantine）。

在這項封島措施下，根據菲律賓跨部會工作小組的規定，任何菲律賓人將禁止藉由呂宋島任何國際機場離境，不過任何欲離境的外國人士，菲國開放他們72小時離開，島上的國際機場將於20日起全面禁止國際航班起飛。

針對欲入境的旅客，僅有菲律賓國民及其家人、持有永久居留證的人民、以及外國外交官可以搭乘國際航班入境，任何被列入旅遊限制的國家國民僅獲准轉機。

(中時電子報)