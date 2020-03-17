雲品所規劃的股東會座位席次採1公尺間距，避免人與人之間近距離接觸。（雲品提供）

新冠疫情肆虐， 6 月底各上市櫃公司股東常會怎麼開，成為大問題。雲品積極搶攻股東常會場地商機，看準去年大型權值股股東會，幾乎都有數千多人參加，外界擔憂出席股東會恐成為群聚感染的防疫破口，這時擁有寬敞空間的宴會場地便成為股東常會最熱門的搶手選擇，「梅花座」排法更是搶先曝光。

雲品表示，股東報到進場時除了提供75％的清菌酒精提供消毒外，更採用了FLIR 紅外線熱像測溫儀，可即時顯示進出飯店顧客的人體溫度影像，有效快速的達到初步篩檢的目的，如遇有體溫超過37.5的股東，更設置發燒隔離區的獨立空間，讓體溫過高的股東可在隔離區內觀看現場直播、且可提出臨時動議的方式進行，以維護股東權益。在場內座位席次規劃上，將統一安排相距一公尺的「梅花座」座位分隔法，將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓2020年各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。

雲品旗下的頤品大飯店新莊館鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，加上頤品大飯店新莊單一樓層1,000坪，挑高10米，會場為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌，提供近2,000人的大型會議。而占地900坪的頤品大飯店新店北新館，可依需求規劃大小不同的會議型式，空間運用十分多元，鄰近捷運大坪林站，此兩個據點在捷運環狀線開通後，交通的條件變得更加便利。

另外占地7,000坪的桃園皇家薇庭，擁有六個獨立廳別，皆擁有較大且寬敞的空間適合辦理大型股東常會。雲品(2748)每周有超過100家上市櫃企業詢問大型會議場地需求，特別規劃五大防疫措施，希望在這段期間能夠讓上市櫃企業和股東更加安心的在資本市場中持續拚經濟。

在現今防疫視同備戰的情形下，雲品特地針對宴會會議辦理股東常會的上市櫃公司，規劃了五大防疫措施，從會議場地事前須採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，殺菌燈可產生253.7nm波長的紫外線，照射30分鐘， 能維持場地空間安全無虞。

(中時 )