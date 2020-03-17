疫情重傷中小企業，中小企業總會調查會員廠商發現在這波疫情下，中小企業的營業額幾乎掉了5成，面對疫情衝擊，中小企業總會理事長李育家肯定政府的紓困政策，但是長遠而言，他呼籲政府兩岸必須要回復對話，不要僵持，畢竟大陸市場是那麼大，況且，疫情過後，當中小企業回復生機時，需要的是市場。

李育家指出，雖然這波疫情不確定性高，又不知何時是底，然而很明確的是經過調查中小企業的營業額幾乎掉了5成，這還算是好的，少了7、8成的大有人在，在如此不確定性高的情勢中，政府的紓困政策與計畫，勢必得滾動式檢討、進行，否則恐會有掛一漏萬、真正需要幫助的反而被遺忘了的情形。

雖然，疫情對中小企業造成重創，但是，李育家發現，不少中小企業也從疫情的衝擊中反思並積極轉型、建構數位經濟模式。在這波疫情中，不少中小企業主發現過去所信奉的經濟、商業模式，是不行的，不變不行。

特別是在互聯、AI、5G時代，李育家說，讓過去因為對科技的不熟悉、也因為人才、成本因素下，對數位經濟多少有所猶豫的中小企業，因為疫情開始積極思考如何進行數位轉型、啟動數位經濟的新模式，「這對中小企業是好事，可以說因疫情而有好的轉變。」

但是，李育家直言，當中小企業開始積極轉型後，還是需要市場的支撐，因此他強烈呼籲政府疫情過後，必須要改變目前兩岸對立的僵局，兩岸應回復對話而非對立，兩岸對立、僵持，中小企業主也會很苦惱。

他說，不是只有大企業看大陸市場，中小企業要茁壯，也需要大市場，「大陸市場那麼大，從企業的角度，應該要思考如何攜手交流，而不是一直僵持不下。」

他還說，過去兩岸企業交流頻繁，但在《反滲透法》、《中共代理人法》下，已經讓企業不知道該如何與對岸交流，現在更因疫情蔓延，全都「僵」住，他認為，這非長久之計，為長遠計，政府應開始思考疫情過後如何回復兩岸對話。

(工商 )