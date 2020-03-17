台中市環保局17日在市政會議提出《台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法》獎勵辦法草案，一般民眾檢舉空汙的汙染源，依開罰的罰款，提供5％獎勵金，「吹哨者」獎金增加為2倍，為一般民眾的10％，但不包括左鄰右舍的近鄰汙染，以檢舉工廠等為主，鼓勵民眾檢舉不法，彌補環保機關稽查人力的不足。

市府為有效改善空氣品質，鼓勵民眾檢舉不法，彌補環保機關稽查人力不足，制定《台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法》，有法源依據可獎勵，對於檢舉人提供檢舉資料，經查證屬實者，制定核發檢舉獎勵金，依《空汙法》訂定《台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案獎勵辦法》草案，以實收罰款總金額收入的一定比例，提充獎金獎勵檢舉人。

檢舉違規汙染，在單位內的「吹哨者」及早檢舉，避免汙染擴大，《台中市檢舉固定汙染源違反空氣汙染防制法案獎勵辦法》草案，依一般民眾檢舉，可獲裁罰處分，從10萬、百萬到千萬的罰款中，獲5％獎勵金，「吹哨者」則加倍到10％，鼓勵吹哨者及早檢舉，避免汙染擴大。

環保局表示，有些大型工廠為節省操作營運成本，在環保維護上偷工減料，在排空汙時未作環保處理，造成嚴重空汙，檢舉人若現為被檢舉人的受雇者，獎勵金的核發比率不得超過實罰款金額10％，該獎勵辦法在市政會議通過後，移請法制局公告實施。

(中時 )