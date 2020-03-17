台南市學甲區的格安德口罩工廠日產近60萬片口罩，近40名國軍弟兄支援生產。(莊曜聰攝)

南部地區某國立大學傳出因校內發生「疑似」病例，校方透過簡訊、電子郵件緊急通知部分系所學生停課，改採線上學習，估計影響學生約500多位，台南市長黃偉哲下午參訪格安德口罩工廠時表示，大學生的流動率很高，更容易造成疫病快速的傳播，他對於校方做出的決定表示支持，也認為疫情延燒，現在的停班停課標準可再考量，他也再次呼籲市民，現階段非必要不要出國。

黃偉哲下午前往位於學甲區的格安德口罩工廠參訪，替支援的國軍弟兄及工廠員工加油打氣，格安德口罩工廠採2班制24小時不間斷生產口罩，目前日產量近60萬片，未來將再增設1部機器，上線後日產可達70萬片，南市口罩工廠日產量逾200萬片，占全台5分之1。

黃偉哲指出，法國總統馬克宏說「抗疫如作戰」，現階段台灣對抗疫病的戰爭已經到第2階段，全民對政府的防疫措施應該都相當有感，既然是戰爭就必須要有武器，口罩生產要能夠順利，就要有原料、機器、人力，非常感謝國軍弟兄短期內就能將人力建置完成協助生產，現在日產已經超過千萬片，更是感謝員工、國軍的時刻。

對於南市里長遭詐騙集團盜用帳號，黃偉哲說，因為疫情壟罩全球，引發口罩、酒精、衛生紙等相關物資搶購風潮，民眾看到新聞、網路訊息恐慌，才讓這些詐騙集團有可乘之機，且還冒用里長名意，他已經請市警局全力偵辦，要在最短的時間內將詐騙者繩之以法，並呼籲民眾對疑似詐騙情形要主動報案。

(中時 )