美股殺聲隆隆，國際金融市場傷兵累累，開盤前金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮雙財經首長信心喊話，表示台股基本面不錯且國安基金隨時準備上場，但喊話無效，盤初大盤仍在權王台積電(2330)持續帶頭下殺下，一度挫跌346點、探至9371.35點，各大類股哀鴻遍野，所幸王大立光(3008)積極結盟聯發科(2454)、鴻海(2317)、玉晶光(3406)等奮力攻上高檔，止血大盤，並一度將跌點縮減至約40點，無奈旺宏(2337)、國巨(2327)、玉晶光等旋即再遭空頭狙擊，而台積電也始終未能奮起，終場集中市場收9439.63點，再跌278.14點，總成交值增至2360.59億元。店頭市場收113.3點，跌4.98點，總成交值422.29億元。

分析師表示，台股今日收在波段新低，外資累計今年賣超金額逾4000億元，期貨部位雖然呈現加碼的狀態，但應算是避險部位，在選擇權空單部位要特別留意。據以往經驗，國安基金通常在10年線附近進場護盤，後續宜關注國安基金何時進場。

盤面上，防疫題材仍為盤面熱點，高端疫苗(6547)新冠肺炎候選疫苗開發題材續燒，股價收在45.95元，漲幅9.27%；聚陽(1477)因政府生產防護衣，股價收在118.5元，漲幅3.96%；各國祭出旅遊限令，觀光類股再度成為空方箭靶，上市類股指數重挫6.08%，悅來(2712)收在跌停板33.5元、鳳凰(5706)收在25.7元，跌幅9.67%、美食-KY(2723)收盤重挫8.3%、晶華(2707)大跌7.69%，收在120.5元。台積電昨遭外資賣超4.1萬張，加上ADR昨夜重挫14%，今股價一度探至265元，惟19日除息在即，每股預計配發2.5元，今日甩尾收在268元，除息表現將是本周市場關注焦點。

分析師指出，新冠肺炎疫情恐慌，各國紛紛祭出旅遊限令，全球經濟的負面影響不容小覷，在美股未回穩之前，台股想要有所表現也難，短線還沒看到落底的跡象，操作上建議降低持股水位，保守為宜。

(時報資訊)