嘉義縣財政稅務局成為全台首創透過app及無人空拍機執行稅務的公務機關。（張毓翎攝）

財稅局電子作業科長何宏明表示，房屋稅及地價稅人員辦理業務時，運用無人空拍機來輔助，是稅務界一項創舉。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左三）17日與多位局處首長出席發表會。（張毓翎攝）

無人空拍機運用日漸普及，公部門紛紛導入來進行救災及環保稽查等。嘉義縣財政稅務局執行稅務工作時，常遇到航照圖資解析度低等情形，導致無法提升稽徵效率，但發現若使用無人空拍機，可擺脫傳統查核困境，減少徵納雙方爭議，於是去年進行產官學合作，成為全台首創透過app及無人空拍機執行稅務的公務機關；17日舉行發表會，獲得縣長翁章梁的稱讚與支持。

財稅局電子作業科長何宏明表示，房屋稅及地價稅人員辦理業務時，運用無人空拍機來輔助，是稅務界一項創舉；以前會在辦公室透過衛星為辨識地面景象，如果解析度過低，即無法精準地審核，接下來到現場時，經常因人的視角而無法呈現全貌，甚至還有一些山坡地等區域，人須逐步做證據資料收集，可能會更耗時。

何宏明說，去年3月翁縣長指示各局處落實無人機運用，故為克服查核工作所遭遇的困境，邀請中華無人機教育發展交流協會理事長岳志忠及靜宜大學財務工程學系助理教授于昌永一同合作，運用電腦科技及GIS地理資訊系統，將縣內所有地價稅及與房屋稅籍全面空間座標化，並利用無人空拍機自動導航、精準定位標的，執行拍攝任務。

何宏明說，他們派出6位同仁從去年4月開始學習操作無人機，將於下周考取操作證，期待他們成為局內使用無人機的重要生力軍。翁章梁17日與多位局處首長到鹿草鄉馬稠後汙水處理廠，了解空拍機查核稅籍操作情形，他表示，這2項全台首創稅務做法，已獲中央高度肯定，透過這次分享，展現嘉義縣不一樣的「創新＋科技」實力。

翁章梁還提到，中科院航太研發基地將設在民雄鄉，無人機研發為其中的重點科技，期待嘉義成為無人機重鎮。

(中時 )