渣打銀行17日發表最新報告，將2020年大陸經濟增長預測由原來的5.5％下調至4％，主要因首季度經濟下滑的情況超出預期，以及新型冠狀病毒疫情成為全球大流行令全球經濟衰退風險增加。

該行預期，大陸第一季國內生產總值（GDP）將年減4.2％，而最新數據顯示1至2月收縮達12％。

不過，渣打預測大陸未來三季將迎來強勁的經濟反彈，料第二、三及四季GDP將分別年增6.1％、6.3％及6.4％，主要受政策支持增加及經濟活動回復正常所帶動。儘管新冠病毒疫情可能減少外部需求，但與他經濟體比較，中國復產和維持生產的能力較佳，可能抵銷部分影響。

報告並預期中國將繼續進行寬鬆，料中國人民銀行將於第二及第三季分別下調存款準備金率各50基點，並預期未來兩季中期借貸便利（MLF）利率各下調10個基點（此前預期為只在第二季下調10個基點），因全球央行寬鬆為人行創造更多空間降低社會融資成本。倘第二季經濟未出現復甦，基準存款利率下調的窗口將會打開。

渣打並將2020年末10年期中國政府債券收益率預測由2.8％調降至2.45％，並繼續預期今年廣義預算執行赤字佔GDP為6.5％，較去年5.6％提高，因當局更聚焦於基建開支。

(工商 )