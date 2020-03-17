為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，勞動部近日公告擴大補助企業「推動工作生活平衡措施」，並提高補助額度及新增補助項目，放寬申請期間，以支持員工安心穩定工作，值得注意的是，這次增加補助「兒童臨時照顧空間」照顧人力鐘點費，讓企業可聘僱或委託臨時照顧人員照顧員工子女。 為鼓勵企業推動優於法令之友善員工措施，勞動部每年辦理「推動工作生活平衡補助計畫」，近日為協助企業因應疫情影響，擴大補助企業辦理工作生活平衡措施。

在提高補助額度部分，企業申請「員工關懷協助課程」、「員工紓壓課程」，由最高補助6萬元提高至補助12萬元，並增加補助「餐費」項目；「友善家庭措施」由最高補助20萬元提高至補助50萬元。

因應疫情，也特別增加補助「兒童臨時照顧空間」照顧人力鐘點費。勞動部表示，考量企業之員工子女因疫情學校停班停課，家中照顧人力不足時，除補助企業設置「兒童臨時照顧空間」，讓員工可帶子女至企業臨時照顧，新增補助「臨時照顧人員鐘點費」，企業可聘僱或委託臨時照顧人員照顧員工子女，每小時最高補助200元，每日最高補助1,600元，以支持員工安心工作兼顧子女照顧。

另外，也特別延長申請期間，申請期間第一次為2月1日至3月31日，第二次為5月1日至6月30日，除上述申請期間以外，至9月30日前都可以受理申請。 勞動部表示，配合當前防疫規定，請企業依員工需求規劃友善措施，可運用視訊、小班等分散方式，辦理員工關懷協助及紓壓課程，減輕員工身心壓力，規劃兒童臨時照顧空間，支持員工因應子女臨時照顧需求。

(工商 )