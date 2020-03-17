新冠肺炎在全世界各地快速蔓延，台灣許多境外移入個案，是在出國旅遊時感染。總統蔡英文今日呼籲：「防疫的關鍵時刻，暫緩非必要出國旅遊計畫。」

蔡英文指出，全世界的疫情越來越嚴峻，她要拜託大家，相忍為台灣，最近如果大家有出國的計畫，都先暫緩，待在台灣比較安全。蔡英文宣導防疫三件事：

第一，從今天開始，非必要前往第三級旅遊疫情警告國家，將取消一天1,000元的防疫補償金，並加徵後續相關的必要費用。

第二，入境時，填寫檢疫通知書資料不確實，或蓄意隱瞞資訊，不得領取防疫補償金，並處以最高15萬元罰鍰。

第三，違反相關檢疫規定者，如：該居家檢疫者卻未遵守，將依法處以10至100萬罰鍰，請民眾注意，切勿知法犯法。

團結，是台灣在這個時刻最重要的事情。只有團結一致遵守防疫的規定，才能降低第一線防疫人員的壓力，也才能讓防疫不會出現破口。再次呼籲大家，暫緩不必要的出國旅遊計畫，麻煩大家共同配合政府的防疫工作。

(工商 )