根據聯徵中心最新統計資料顯示，去年第四季購屋人35~40歲平均購入總價1017萬元的房屋，35歲以上的購屋人平均購買總價超過千萬元，45歲以上則是貸款金額超過800萬元，至於貸款成數部分，55歲以下的購屋人平均核貸成數都超過7成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從貸款統計可以發現，國人35歲以上購屋總價千萬元，已經是相當普遍的現象，銀行貸款成數普遍在7成以上，另外從購屋人的年齡分布來看，在2010年當時房價水準較低時，平均貸款年齡最多的是30~35歲，其次35~40歲，第三高的則是40~45歲，目前則是35~40歲的買屋數量最多。

近年房貸族以35~40歲的族群最多，影響原因可能與國人晚婚有關，一方面購屋需求來的晚，一方面也等工作穩定，手頭上可以多存一些自備款，導致首購的購屋時間向後推延，反應國人和多年前相比有「晚買」的跡象。 去年第四季新增房貸族最多的是35~40歲的族群，平均購買總價約1017.2萬元的房屋，其次則是40~45歲的族群，平均購買1111.8萬元的房屋，再來則是30~35歲的族群，購買總價985.7萬元的房屋，這幾個族群的平均核貸成數接近74%，貸款利率則是在1.68%~1.73%之間。

(工商 )