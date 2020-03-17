信義計劃區A辦租金再攀升，實價登錄顯示，「遠雄金融中心」8樓今年1月以約115.7萬出租，單價每坪3,833元，創下該商辦大樓租金新高，也是除了信義計劃區「A辦三本柱」南山廣場、國泰置地廣場、台北101大樓之外，租金單價最高的商辦大樓。

「遠雄金融中心」位於松高路，樓高32層，其外觀特色為石材、實際使用空間大，鄰近捷運市政府站，頗受企業青睞。完工七年來，約有38筆租金登錄實價，過去租金每坪3,200~3,766元，近年隨信義計劃區新完工A辦輩出、租金競相調漲，今年1月中低樓層的租金，更越過每坪3,800元大關，

實價登錄顯示，「南山廣場」38樓2018年12月租金單價每坪4,672元，居目前商辦租金單價王，「國泰置地廣場」35樓去年7月租金每坪4,568元緊追其後，「台北101大樓」高樓層的83樓在2014年租金每坪4,411元。居第三。目前除了信義「A辦三本柱」近年租金多站上每坪4,000元大關外，「遠雄金融中心」此次租金每坪3,833元，為最接近租金4,000元大關的A辦。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，早期信義計劃區A辦租金單價僅每坪2,000多元，不過隨著市場結構改變，除了台北101大樓外，國泰置地廣場、南山廣場陸續完工帶動，各指標商辦租金大幅成長，中美貿易戰開打後，產業鏈布局變動、海外資金回歸，更推升頂級商辦區域中的指標商辦租金。

住商不動產企研室經理徐佳馨指出，台北市新商辦供給有限，但需求量節節升高，許多中古大樓陸續加入都更行列，且危老條例通過後，也加速老舊辦公大樓的新陳代謝，預期三至四年後台北市商辦將有不同的樣貌。

(工商 )