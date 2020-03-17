台北市一級商圈西門町再傳億元店面成交，據最新實價登錄顯示，西寧南路一間二層樓透天店面去年12月以1.3億元交易，並出租給按摩養生館。不過，業者認為，受到疫情影響，觀光型商圈人流減少，服務、餐飲業近期受嚴峻考驗，新房東的租金投報率，恐面臨暫時性下修。

據房仲業者推估，該店面一、二樓合計約47坪，月租金行情約20~22萬元左右，新房東以現金購入，以1.3億元成交價計算，租金收益率約1.8~2%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，今年新冠病毒影響全球經濟，國際旅遊客銳減，尤其觀光型商圈，逛街人潮明顯減少，目前傳出有部分店東有意降租，協助商家撐過疫期，但房東對於降租都很低調，一方面不希望低租金成為常態，就怕影響身價行情，二方面更擔心嚇走有意投資的店面買家。

不過，疫情畢竟是短期效應，精華商圈的金店面仍是長抱型的投資標的，疫情過後人潮回流，店租自然回穩。

西門町商圈2019年億元店面成交僅兩筆，另外一筆則是中華路一段巷弄店面，近80坪店面以1億250萬成交，2018年西門町商圈也有兩筆億元店面成交，其中峨嵋街上的燒烤餐廳店面以3.25億成交，已經是西門町近五年最高總價的店面交易。

張旭嵐指出，西門商圈地段、條件都是一時之選，高總價店面交易量減，反映屋主惜售心態，具穩定收益的店面多半是投資者眼中的金雞母，賣掉就買不回來，若非高價誘因，否則都寧可長期持有。

(工商 )