新冠肺炎疫情襲擊全球，造成各國人心惶惶，就連出國遊玩都有可能造成恐慌的非常時期，台灣積極有效的防疫措施受到受到國際矚目，但防疫作戰一刻都不能鬆懈。俄羅斯插畫家卡嘉莫洛措娃（Katya Molodtsova）親手送上一份暖心的祝福，為台灣加油。
駐俄代表處16日分享了由卡佳繪製的插畫，內容為一隻石虎站在台灣上戴著口罩、在水邊洗手，旁邊還寫著「Stay Safe Taiwan」對台灣的祝福語。卡嘉莫洛措娃，去年曾特地為台灣保育石虎繪製全新的石虎圖案，令民眾留下深刻印象。這次為了各國同心抗疫，特地手繪新作品替台灣打氣。
駐俄代表處也提到，卡嘉特別以這幅作品請大家務必要「戴口罩、勤洗手」，也祝福所有台灣民眾、期盼台灣能夠安全、成功的戰勝新冠肺炎疫情。
網友看到圖片後，紛紛留言感謝卡嘉，其中還出現交通部長林佳龍表示「這個口罩戴得有標準！」而台灣團結對抗新冠肺炎疫情有成，各國駐外代表處也以臉書換上大頭貼的行動表示，呼籲國際「Taiwan Can Help」讓台灣加入WHO。
(中時電子報)
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