龍潭大池旁經觀旅局改造的公廁除性別友善外，更提供親子廁間及免治馬桶，讓風景區如廁也能很高級。（觀旅局提供／蕭靈璽桃園傳真）

龍潭大池吊橋於1月22日完工，夕陽與吊橋交錯的畫面，吸引許多遊客前來一享美麗景致，桃園市觀光旅遊局為了讓旅遊環境更友善，特別針對不同地點遊客特性，將3處已使用20年以上的公廁，改造為5星級的夢幻公廁，讓民眾享受美景之餘，也能享受「方便」

因應龍潭大池吊橋的竣工吸引更多遊客，觀旅局隨即把握機會改造3處已使用多年的公廁，並依照公廁地點遊客性質分別設計出「遊客型」、「長者型」、「親子型」等3種型態5星級公廁，除親子與性別友善為必備條件外，更增加無障礙空間的免治設備，一改過去大家對風景區廁所又臭又髒的既有觀念。

觀旅局指出，龍潭大池北岸的公廁，因考量徒步前往民眾居多，故依循原空間配置，並設置免治馬桶、清潔設備及擴大輪椅迴轉空間等無障礙空間強化措施；東岸因位居老人會館旁，許多長者往來使用，故以較高比例的坐式馬桶供長者使用；為因應西岸鄰近兒童戲水區，觀旅局則特別增加2座親子廁間及性別友善廁所，讓家長能更安心帶孩童至龍潭大池遊玩。

觀旅局局長楊勝評表示，桃園景區已陸續有大溪中正公園、慈湖園區及龍潭大池等公廁的完工，強調，遊客來到桃園欣賞美麗風景的同時，都能輕鬆舒適的使用乾淨且無障礙的友善如廁空間。

(中時 )