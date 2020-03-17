國民黨立委林奕華 (報系資料照)

民進黨團、國民黨及時力各黨幹部今日接受訪問，針對民眾黨提出投票權下修至18歲分別表示看法，國民黨首席副書記長林奕華認為，各黨對此案都支持，但民眾黨如此大動作宣示，恐是為了選舉考量。

民眾黨立委蔡壁如今日與黨內幕僚於民眾黨立院黨團辦公室召開記者會，宣示推動一憲二法(包含投票權下修至18歲)、成立青年軍、展開校園巡迴座談，且黨章規定16歲即可入黨，未來要招募更多年輕人加入。

林奕華指出，民眾黨近日不斷召開公民投票權下修18歲記者會，但此案必須要修憲，而修憲要有四分之一以上的立委連署。以民眾黨只有5席立委的狀況，根本提不了案。

林奕華認為，其實現在立院各黨對於投票公民權下修18歲，幾乎都已表態支持，修法通過也是時間問題，而民眾黨的做法就是要把修法光環攬在身上，藉此在下次選舉中博得年輕人支持，搶下選票市場。

民進黨立院黨團書記長鍾佳濱則認為，民眾黨支持者很多是年輕族群，而既是民意機關，必然會有它所代表的選民族群，針對自己所訴求的對象，去做回應或立法，這是很正常的事情。

時力立院黨團總召邱顯智指出，投票公民權下修18歲一事，有很多國內公民團體已經努力超過15年以上，而目前各黨都有共識，不能說是哪一黨的功勞，時力提案也會找它黨委員合作，若它黨委員要求也會幫忙連署。

(中時 )