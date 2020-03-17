美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湯姆·漢克斯和妻子。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上週在黃金海岸確診感染新冠肺炎的美國影星湯姆·漢克（Tom Hanks）已從昆士蘭州黃金海岸大學醫院出院，他的妻子麗塔·威爾遜（Rita Wilson）仍留在隔離病房中接受治療。 湯姆·漢克斯上週在社交媒體上宣布感染了新冠肺炎，當時正在在昆士蘭州拍攝一部電影，目前拍攝工作暫時擱置，其他演員和工作人員在進行自我隔離，並感謝為他們夫妻提供照顧的人們。 目前，昆士蘭州的新冠肺炎確診病例總數達到78例。 (旺報 ) #新冠 #肺炎 #新冠肺炎 #蘭州 #昆士蘭 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情嚴重 美職足MLS停賽1個月 00:102020/03/13 體育 歐美防堵慢半拍 疫發不可收拾！專家稱1～2個月內恐難改善 04:102020/03/13 生活新聞 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫增生力軍！中科廠商研發2種新冠肺炎快篩試劑 12:242020/03/16 生活 海外疫情致死病例 首度超過大陸境內 21:262020/03/16 國際 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 西甲瓦倫西亞足球隊 35％驗出新冠 13:042020/03/17 體育 川普稱新冠肺炎為「中國病毒」 陸外交部：堅決反對 16:012020/03/17 兩岸 國際熱門新聞 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 - 國際 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 - 國際 義大利每日上百人死亡！遺體來不及燒 教堂全被棺材塞爆 - 國際 美開始試驗新冠疫苗 西雅圖第一批病患接受注射 - 國際 電子菸背黑鍋？！美國去年致死案例 日媒懷疑新冠肺炎才是禍首！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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