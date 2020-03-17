上週在黃金海岸確診感染新冠肺炎的美國影星湯姆·漢克（Tom Hanks）已從昆士蘭州黃金海岸大學醫院出院，他的妻子麗塔·威爾遜（Rita Wilson）仍留在隔離病房中接受治療。

湯姆·漢克斯上週在社交媒體上宣布感染了新冠肺炎，當時正在在昆士蘭州拍攝一部電影，目前拍攝工作暫時擱置，其他演員和工作人​​員在進行自我隔離，並感謝為他們夫妻提供照顧的人們。

目前，昆士蘭州的新冠肺炎確診病例總數達到78例。

(旺報 )