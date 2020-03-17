新冠肺炎疫情全球大爆發，各國紛紛推出因應對策，美國甚至大幅降息因應，台灣也祭出紓困措施，不過，行政院前院長陳冲除質疑各國降息效果，同對直言，我政府這次的特別預算似乎忘了站在更高的角度通盤考量，並評估疫情對於各行各業所帶來的衝擊，任由各部會向上提案，沒有提案的部會就不編列預算，似乎忘了各部會轄下各自需要負責的民眾及產業，難道他們的損失是否就該自行吸收？

舉例來說，交通部編列167億元主要用於補貼航空業、遊覽車客運業、旅遊業等交通觀光業。但疫情的影響不只觀光、旅遊業受有損失，斷鏈危機衝擊整體產業，為何不見勞動部的預算數，不免令人擔憂若疫情造成大量勞工失業，政府該如何處理？在國際金融市場劇烈波動下，亦未見支撐銀行、保險業的措施。

陳冲強調，美國及主要國家雖陸續採取降息，以減緩經濟衝擊，但在利率水平近乎零的前提下，降息是否還有刺激經濟的效果？此次的疫情影響的不只是需求面，人民不是沒有錢，而是沒有消費及旅遊的動機，甚至是有錢買不到商品，透過降息又能解決多少供給面的問題？

現今世界各國陸續出現信用緊縮的現象，3月以來，美國在附買回交易市場(Repo)拆借的資金顯著上升，迫使聯準會近日頻頻在市場注入千億美金以提高流動性。單單3月10日一天，市場向紐約聯準會拆借金額已達到1700億美元。日銀也以附買回協議購入5000億日圓公債，中國人行釋出8000億人民幣給銀行。歐盟也急撥378億歐元的融資紓困方案(financial rescue package)。

各國的紓困方案視國情而定，大陸啟動「減租減息」措施，國有企業所有的房屋、物業、設施，被要求對受疫情影響的小微企業進行減租或免租；新加坡則計畫降低公司所得稅。許多國家對於企業提供貸款及減稅措施，在特殊時期，尚須考慮企業因為疫情周轉不靈而無法還款的逾放比的問題，應視情況暫時放寬逾放的標準，大陸已於2月底表示將放寬銀行逾放的標準，並鼓勵沖銷部分壞帳。但放寬的程度，則在金融機構和企業兩者間取得適當平衡。

陳冲表示，受疫情影響的不只是旅遊業，政府應全面了解各行業損失的狀況，尋求符合共通標準的產業，給予紓困，幫助其度過上半年的新形態信用緊縮危機。身體的傷害需要新藥和疫苗的研發，經濟的傷害更有賴政府的經濟把脈並給予一個更積極及全面性的藥方，因為痛的不是只有觀光旅遊業，唯有掌握各產業未來發展之全面性關照，才可在症狀尚未蔓延時，對症下藥完成整體性完善之治療。

(中時 )