美國傳統基金會17日公布2020年經濟自由度指數，香港的整體評分下跌至89.1分，降至全球第二位，被新加坡超越。其中值得注意的是，此為香港25年來首次跌出榜首。

經濟自由度指數是由《華爾街日報》和美國傳統基金會發布的年度報告，涵蓋全球179個國家和地區，是全球權威的經濟自由度評價指標。據《東網》報導，美國保守派智庫傳統基金會公布2020年經濟自由度指數，香港的整體評分下跌1.1至89.1分，降至全球第二位。該報導指出，這是香港25年來首次跌出榜首，並被新加坡超越。

據報導指出，香港在投資自由度、貨幣政策自由度等的評分大跌，因此跌出榜首位置。基金會指出，香港政府去年提出修訂《逃犯條例》草案，嚴重危害香港的司法系統獨立，引發的政治動盪、暴力及大型示威，也影響到經濟活動。

2020年經濟自由度指數前10名依序為新加坡、香港、紐西蘭、澳洲、瑞士、愛爾蘭、英國、丹麥、加拿大以及愛沙尼亞。台灣則是第11名。

(中時電子報)