台中市府重視青年就業，設置「一站式就業」服務，單一窗口提供履歷健診及面試技巧指導，進一步成立「一站式創業」服務站，推出青年創業貸款補貼及諮詢等措施。市長盧秀燕表示，台中市去年整體失業率為3.7％，與台北、台南及高雄並列六都最低；15至24歲青年失業率更由2018年13％降至2019年10.9％，創近8年新低，將持續努力，讓青年安心。

市府17日行市政會議，勞工局長吳威志報告台中市青年就業情形，盧秀燕指出，市府除協助各年齡層安定就業外，隨新冠肺炎疫情越發嚴峻，市府要隨時注意、調整，如大型就業博覽會也需加強防疫，避免交叉感染；另外，各行各業也會受到衝擊，對於失業、減薪等勞工有經濟困難，市府也會依規給予協助。

吳威志說，市府提供一站式就業服務，以「單一窗口」、「固定專人」、「預約制」的服務，掌握求職青年需求，預計2022年再設置台中就業中心；另外，青年徵才媒合活動去年舉辦400場次，共793家廠商設攤，提供4萬1050個職缺；市府並推出跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金等，獎助就業青年。

因應青年創業需求，今年勞工局更於社會創新實驗基地成立「台中市青年一站式創業服務站」，整合創業基礎諮詢、專家輔導、工商登記、創業貸款及補貼等創業資源，協助青年挑戰自我，開創新的就業市場。

(中時 )