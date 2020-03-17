竹北市農民田守喜過去曾獲得名米產地冠軍競賽的冠軍，堅持友善耕作，種稻種麥均出色。（莊旻靜攝）

竹北市的小麥田17日收割，黃金麥田景色特別。（莊旻靜攝）

竹北市的小麥田17日收割，黃金麥田景色特別。（莊旻靜攝）

剛去殼的小麥外型渾圓，頗有嚼勁。（莊旻靜攝）

長期在竹北市東海地區耕種的農民田守喜，自2014年起三度嘗試種植台中選2號春小麥品種，今年獲得豐收，17日一早收割，由於台灣小麥自給率偏低、高度依賴進口，田守喜也希望能吸引更多農民加入種小麥行列。甫收割後的田地也將在月底插秧，迎接稻作。

田守喜去年11月初在竹北市東海地區種植春小麥，面積約為8分地，17日上午他估計今年產量為每公頃2噸，「算是收穫不錯」，他過去種小麥時曾遇過因黃金麥田景色太美，遊客、好攝之徒踐踏麥田，也遇過平地下霰的極端氣候，因此並非每年固定種植。

田守喜說，務農就是看天吃飯，今年過年前後天氣冷，且收割前未遇雨，產量也不錯，他一向採取友善種植，無論種稻種麥皆是如此。竹北市農會推廣股長黃正鐘17日也拍攝、紀錄採收狀況，他說，田守喜為竹北唯一種植小麥者，且種植狀況良好，實為不易。

「難以忘懷吃麥的口感！」田守喜嘗試種麥的原因除了是小麥高度依賴進口外，也是懷念過去美援時期，一周少少幾次吃到麥飯、小麥的口感，他至今依舊難忘，過去採收小麥時，也有準備割麥飯，剛採收的小麥，生嚼即有嚼勁且略黏，口感特別。

田守喜說，農民嘗試種麥的意願低，主因也是產量少，以慣行農法為例，一公頃面積可能就有6、7噸的米，但可能僅有3噸的麥，而若友善種植，產量可能更低，因此即使有雜糧轉作補助，農民意願依舊較低，但他仍希望有更多農友加入種麥行列。

台灣小麥田面積少，田守喜說，目前已有親友下訂裸麥或是加工後的全麥粉，品嘗台灣土地上種出的小麥滋味。

(中時 )