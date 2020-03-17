新冠肺炎疫情在全球擴散，中央流行疫情指揮中心今宣布提升日本、新加坡、泰國、摩爾多瓦等20國，以及美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州的旅遊疫情建議等級至第三級，民眾應避免所有非必要旅行。3月17日16時起，未登機者，自這些地區返台，需居家檢疫14天。

為因應第二波疫情衝擊，指揮中日前將全球納入旅遊警示地區，昨又將東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，升至第三級警告。指揮中心今進一步提升旅遊警示，將亞洲19國、東歐1國、美國3州升至第三級。

中央流行疫情指揮中心表示，大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，病例數持續增加中，多國已宣布進入緊急狀態並採取嚴格之邊境管制及檢疫措施；另美國近期疫情亦持續上升。

基於國人至當地有感染風險，指揮中心宣布除已公布列第三級之中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心提醒國人，應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊。另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，美國除上述3州外，其他州之旅遊疫情建議則升至第二級警示(Alert)，提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。

(中時 )