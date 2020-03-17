遠傳發布今年策略目標，提出「新經濟」、「5G應用」及「多元合作」3大策略項目。

接任遠傳總經理一職逾1年的井琪，今年揭示今年經營的方針及策略，以「大人物」做為經營與轉型升級的大架構下，將進一步整合遠東集團的資源，提出「新經濟」、「5G應用」及「多元合作」3大發展。其中，新經濟要提升15％的營收目標、5G應用將就拿到的黃金5G頻譜推展5G業務、多元合作則加速跨業、跨界合作，

井琪進一步舉例，企業應用方面已經拿下桃園8萬多盞的智慧路燈、台電智慧電表項目，總金額高達數十億。創新服務項目中的電信帳單代收也拿下業界最高表現。跨業結盟則有連鎖超商、服飾、線上影音等項目等。

井琪表示，去年是挑戰的一年，在5G的企圖心方面展現方面，井琪提出遠傳是最先成立5G實驗室、最先提出唯一專網、最先推出AIoT（紡織業）、第一次5G直播（台北跨年）、第一座5G開放測試（內湖之心）、第一個5G零售（全家便利超商）、第一座半導體產業場域（聯發科技）及遠距醫療（花蓮慈濟、亞東醫院、高醫中和醫院）等。

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(中時電子報)