台北市文山區華興里有民眾上月17日從北京返台，入境時依規定填寫居家檢疫資料，但居家檢疫通知書上沒有流水編號，系統也查無資料。（王欣儀研究室提供／譚宇哲台北傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，北市議員王欣儀接獲投訴，有民眾上月從北京回台後配合居家檢疫，但居家檢疫期間沒有接獲任何關切電話，檢疫期滿前一天好奇詢問，才發現他根本沒有被列入居家檢疫名單中，期間市府民政局、里長都不知情，讓王欣儀直呼太離譜，要求中央盡速訂定SOP，避免社區感染。

王欣儀今天下午舉辦記者會，針對北市部分里長反映里內居家檢疫者於「衛生福利部防疫追蹤系統」的登錄有時間差，要求北市民政局說明並反映。

文山區華興里長陳峙穎指出，里內民眾2月17日從北京回台，入境時依規定填寫居家檢疫資料，但居家檢疫通知書上沒有流水編號，系統也查無資料，若非里民主動詢問，根本不知道他正在居家檢疫，恐成為防疫漏洞。

內湖區金龍里長鄭允強表示，入境檢疫電子化系統2月16日上路後，接收居家檢疫者名單的時間與入境日期還是有時間差，有的在入境幾小時內就會接獲通報，有的卻在入境後的第3天才通報，導致無法在第一時間迅速掌握里內居家檢疫者名單。

鄭允強說，因為系統登錄的時間差，里長甚至因此被居家檢疫的里民責備「對里民不聞不問」，里長無奈也只能把苦往肚裡吞。

王欣儀質疑，政府規定入境14日內配合居家檢疫措施者，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙行為，依法最高將處15萬元罰鍰，政府對民眾嚴格要求，自己卻怠忽職守、沒有核實追蹤。

王欣儀批評，入境檢疫電子化系統上線後還出現這樣的防疫空窗期，非常離譜，中央制定的「感染風險民眾追蹤管理機制」不能只是表面功夫、淪為形式，應盡速訂定SOP，避免社區感染。

北市民政局回應，在名單進入系統前屬中央權責，非地方權責，北市府也一直和中央反映，希望可以盡量縮短，將大部分居家檢疫者資料都在24小時內完成線上登錄。

(中時 )