上市櫃公司股東會自4月起陸續登場，如何兼顧防疫作為成為各公司苦惱焦點。雲朗觀光集團旗下雲品（2748）表示，每周有超過百家上市櫃公司詢問大型會議場地需求，對此特別規畫5大防疫措施，希望藉此爭取安心防疫會議財，也彌補因疫情流失的宴會商機。

據證交法規定，各上市櫃公司須在每年6月底前召開股東常會，今年將有約1700家上市櫃公司股東會將在4～6月舉行。雖然依集保結算所統計，去年僅10家公司股東會出席人數超過200人、僅1家超過500人，但外界仍擔憂出席股東會恐成為群聚感染的防疫破口。

雲品旗下頤品新莊館單一樓層擁有挑高10米的千坪空間，為北台灣最大單一場地，可滿足容納190桌、近2千人的大型會議需求。占地900坪的頤品新店北新館則可依需求多元運用空間。占地7千坪的桃園皇家薇庭則有6個獨立廳，均有寬敞空間辦理大型股東會。

雲品表示，基於防疫需求，擁有寬敞空間的宴會場地成為股東常會最熱門的搶手選擇。雲品每周有超過100家上市櫃企業詢問大型會議場地需求，對此特別規畫5大防疫措施，希望能讓上市櫃企業和股東更安心的在資本市場中持續拚經濟。

因應防疫視同備戰情形，雲品特地針對宴會會議辦理股東常會的上市櫃公司規畫5大防疫措施。首先，會議場地事前採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，以可產生253.7nm波長的紫外線殺菌燈照射30分鐘，維持場地空間安全無虞。

股東報到進場時，雲品除提供75％清菌酒精消毒外，更採用FLIR紅外線熱像測溫儀，即時顯示進出者人體溫度影像，快速有效的達到初步篩檢目的。若遇體溫超過37.5度的股東，則設置發燒隔離區獨立空間，可在隔離區內觀看現場直播、以提出臨時動議方式進行。

場內座位席次規畫方面，雲品統一安排相距1公尺的「梅花座」座位分隔法，將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓2020年各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。

(時報資訊)