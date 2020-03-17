大陸廠區加速復工，且商務NB及伺服器等需求增溫，連接器廠—嘉澤(3533)、優群(3217)及凡甲(3526)渡過2月營運谷底後，3月業績可望回歸正常，加上凡甲與優群具高股息題材，今天盤中股價逆勢走高，股價相對抗跌。

新冠肺炎疫情全球延燒，分區異地及遠端工作讓商務NB及伺服器等需求增溫，加上大陸地區因新冠肺炎疫情受到控制加速復工，嘉澤、優群及凡甲大陸廠區復工率逐步攀高，預估3月底可以回到往年正常水準，業績亦可望回歸正常。

嘉澤主要產品為CPU Socket，早期產品以DT為主，之後跨入NB及伺服器，公司前2月合併營收為18.04億元，年減15.1%，受惠於商務NB及伺服器訂單需求增溫，以及產能利用率提升，嘉澤預估3月起營收及出貨將逐漸恢復正常。

優群及凡甲均是以NB連接器起家，其中優群主攻NB的DDR系列產品，凡甲則以NB相關I/O連接器為主，之後兩家公司相繼跨入伺服器領域，凡甲更搶進車用市場，新產品成為兩家公司業績成長的主要動能。

受到新冠肺炎大陸廠區延後復工影響，優群及凡甲前2月合併營收分別為2.25億元及1.44億元，分別年減16.63%及42.61%，不過隨著大陸廠區復工率提升，優群及凡甲均預估，3月業績可望優於2月。

值得一提的是，凡甲預計今年配息5.91元，以今天收盤價72.7元來估算，殖息率達8.13%，亦屬高殖息率股。

(時報資訊)